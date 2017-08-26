（中央社記者程啟峰高雄26日電）高雄市立圖書館3年前啟用，標榜全球第一座懸吊式綠建築，空調設計風口由下而上可節電1/3，樓層陽台的植栽又能再降溫攝氏2 度，加上中庭天井的天然採光，隨處可見節能巧思。



市總圖3至8樓西側與南側設計有5米深的草皮綠地景觀陽台，一方面可降低高雄夏日西曬、南曬的高溫，達到降溫功能，減少空調使用，另一方面也可讓民眾在綠意中閱讀，創造優質、悠閒的綠化閱讀氛圍。



6樓至8樓的天井中，設計有懸吊的空中森林，把3層樓的閱覽空間包覆在樹海的視野，將「樹中有館，館中有樹」具現化於建築體內。



此外，整個建築每層樓的高窗處設計開口，引導自然風吹進室內，提供良好通風效果，並搭配地面空調出風口設計，讓空氣依熱對流特性，在人體高度200公分以下發揮最大效用；燈具照明也利用智慧感光，天色暗時自動開啟。



高市圖館長潘政儀指出，館內地面有5000多座的空調出口，有別於一般冷氣是由上而下，空調由下而上，上方吹不到，省了1/3電能；西側和南側每層樓陽台都有植栽，減少西曬，溫度更可再降2度。每逢炎炎夏天外頭熱烘烘，總是吸引大批民眾入館避暑，入夏以來，來館人潮明顯增加。



他表示，市圖總館是一座會呼吸的綠建築，減少環境負荷，也達到與環境共生、共榮、共利的建築工法與要求。它的建築手法非常特殊，採懸吊式鋼棒的輕量化設計，並以玻璃帷幕形成世界穿透性最高的圖書館，打造「樹中有館，館中有樹」的綠建築文化地標。



潘政儀說，種了樹的圖書館，讓書、人和環境融為一體，高市圖總館不只是一座圖書館，更是書的生命循環，並透過建築與功能的運用，讓人與自然共存在相同空間，更運用各項綠能、生態的設計概念，打造這座會呼吸的圖書館，讓建築不再是硬邦邦的方塊，而是能與環境共存的生態空間。



這座新總館不僅裝滿了高雄人的熱情與期待，建築本身更是經典之作，擁有傲視各界的六項第一：全球第一座懸吊式綠建築、有全球最大的懸吊景觀中庭、是全球景觀穿透性最高的圖書館、全球首座挑高7.5米無柱遮蔽式廣場，同時是全國首座全方位系統建築及最具功能彈性建築物，堪稱是高雄的文化指標。



潘政儀透露市圖館綠能設計由來，他說，市圖館建築師劉培森先在高雄做田野調查，觀察到高雄人常在大樹下活動，所以把「大樹下的常民活動」互動畫面和意涵，轉化為核心設計理念，在6樓天井種樹，讓綠地在我們頭上展開，整個建築體就像是棵大樹，以像是樹蔭廣場的挑高7米5無柱空間，取代氣派大廳，建構一個市民朋友能夠休閒、閱讀的無壓空間，在圖書館就像坐在樹下一樣舒服。



潘政儀說，館內各項節能生態設計，打造人與環境共生的閱讀空間，綠能環保概念也融入每個樓層，除了綠意盎然的頂樓花園可以隔熱，向外還可眺望看到美麗的高雄港，是視野極佳的賞景地點。1060826