美軍25日表示，北韓發射的3枚短程彈道飛彈，其中2枚在飛行途中故障，另1枚則是在發射後幾乎立即爆炸，對北美或關島(Guam)並不具威脅。

美軍太平洋司令部(Pacific Command)以總部所在的夏威夷當地時間表示，中午11點49分發射的第一枚、和12點19分發射的第三枚飛彈在飛行中故障；而12點7分發射的第二枚飛彈，幾乎是立即爆炸。

太平洋司令部發言人海軍中校班哈姆(Dave Benham)表示，北韓從Kittaeryong附近發射的這3枚飛彈，對北美或關島都不具威脅。