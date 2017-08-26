美國總統川普(Donald Trump)25日對1個多月後將被判刑的亞利桑納州前警長阿帕歐(Joe Arpaio)，發佈總統特赦。

阿帕歐因違反亞利桑納州聯邦法官要求中止種族偵防的命令，持續攔檢可疑的無證移民，而被控蔑視法庭的罪名成立。法院預定將在10月5日宣判阿帕歐的刑期。

白宮發表聲明說，阿帕歐在擔任警長期間，保護大眾免於遭受罪犯和非法移民的禍害。他如今已高齡85歲，在為國家優良服務了超過50年之後，他值得成為總統特赦的人選。

川普22日在亞利桑納訪問時就曾暗示會特赦阿帕歐。他在鳳凰城的一場集會中告訴支持者，「阿帕歐將會沒事」。

阿帕歐對移民的強硬執法立場和川普一致，他自稱為「美國最嚴厲的警長」，是川普的政治盟友，曾多次出席川普的造勢場子。