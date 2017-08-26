（中央社台北2017年8月26日電）黃金期貨25日走高，主要因美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫在全球央行年會演說僅關注金融監管，未明白提及貨幣政策，拖累美元，推升金價。



紐約12月期金收漲0.5%，來到每盎司1297.90美元。金價走勢震盪，盤中一度下跌0.8%，也一度上漲0.7% ，突破每盎司1300美元關卡。



聯準會主席葉倫（Janet Yellen）在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會演說前，黃金期貨在短短一分鐘內，爆出相當於超過200萬盎司黃金的交易量。



芝加哥RJO期貨（RJO Futures）資深市場策略師哈伯寇恩（Bob Haberkorn）接受彭博電話訪問時說：「從現在到年底，市場題材要看聯準會。聯準會年初立場強硬。現在感覺他們9月起可能會退縮。」



達拉斯聯邦準備銀行總裁凱普蘭（Robert Kaplan）雖指出聯準會應很快縮減資產負債表，但仍表示升息可耐心以對。法國興業銀行（Societe Generale AG）分析師巴爾（Robin Bhar）表示：「凱普蘭的溫和立場，推升金價。」



巴爾說到25日金價走勢說：「市場很瘋狂，難以交易，交易劇烈震盪。」



基本金屬25日也走勢震盪。紐約銅價盤中一度上漲0.7%，也一度下跌0.5%，收盤近乎持平來到每磅3.0565 美元，寫下連續7週週線上揚，創下2009年以來最長週線漲勢。



倫敦金屬交易所銅價盤中一度上漲0.9%，終場收跌0.3%，來到每噸6666美元。



倫敦金屬交易所其他5種金屬也挫跌。1060826