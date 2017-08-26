（中央社記者黃兆平紐約25日專電）台灣文創品牌今年2度勇闖紐約，獨特創新巧思吸引國際買家關注，獲紐約現代藝術博物館、亞馬遜、Uber、文華東方酒店等青睞，一點都不輸北歐，日本等以設計聞名的國家。



在文化部及台灣創意設計中心嚴格甄選下，10家台灣文創品牌脫穎而出，成為Fresh Taiwan來紐約參與NY NOW生活用品大展的新創公司，其中3家更是2度獲選。



這些標舉台灣設計與製造的新創品牌，最近幾年透過持續耕耘大型國際商展，越來越受到關注，成果逐漸顯現。



去年參展的悅聲志業，旗下高端耳機成功進駐紐約大都會歌劇院，並拓展到音樂禮品及精品飯店通路；大器創意的鳥籠造型藍牙音響，更打入極具指標性的紐約現代藝術博物館（MoMA）設計商店；而奇意果國際也受到美知名男裝品牌Kenneth Cole青睞。



今年台灣文創商品在NY NOW商展更是大放異彩。Studio Lim（濯濁公司）纖維木器系列杯墊與點心盤，利用環保亞麻纖維，並以台灣本地漆器工藝製作而成，入選大會「永續」（Sustainability）主題展。



另外，現代藝術博物館商店、大型家居選品店ABC Carpet & Home今年再度來到台灣館挑選新品；電子商務龍頭亞馬遜（Amazon）、服裝品牌Paul Smith、風格選品店THE LINE、書店Goods for the study等首次與台灣文創商家洽談下單；Uber更有意挑選台灣文創產品做為企業贈品；而國際知名的四季、文華東方等頂級飯店集團也到台灣館挑選，有意引進台灣獨特的文創商品。



此外，4天會展期間，Fresh Taiwan台灣館吸引紐約、舊金山、米蘭、巴黎、東京等專業設計人士及全球頂尖設計事務所關注，驚艷有如藝術品般質感的台灣文創產品，似毫不輸北歐及日本等設計大國，頻頻詢問在台設計生產細節。



今年參展的10家台灣文創品牌分別是bi.du.haev、TOAST、HMM、Shiang Design、danzo、Singular Concept、Studio Lim、fyber forma、Chihong、eguchi toys等。1060826