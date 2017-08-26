（中央社記者江俊亮嘉義市26日電）全國首座二二八紀念館在嘉義市，這棟占地300餘坪的建築於1996年落成啟用，採半地下式覆土方式興建，通風、採光良好，冬暖夏涼，在20多年前是相當先進的綠建築。



嘉義市政府建設處公園管理科長陳嘉麗受訪表示，位於大雅路與啟明路口的二二八紀念館，是由成功大學建築系教授林憲德設計，由於紀念館位於山仔頂緩坡，因此採半地下式覆土方式興建。



陳嘉麗指出，二二八紀念館結合寒帶國家的「覆土建築」及熱濕氣候的「干欄建築」興建，將生態環境融入建築中，在20幾年前是相當先進的建築。半地下式的建築依坡而建，也象徵過去一再被隱藏、扭曲的歷史。



她說，所謂「覆土建築」就是如同窯洞般，將建築物埋在地下，有冬暖夏涼的優點；所謂「干欄建築」就像東南亞的高腳屋一樣，將房子撐離地面，有通風、冷卻、乾燥的效果。



嘉義出身的林憲德指出，當年他設計二二八紀念館，可謂「使盡吃奶的力氣」，因為小時候並不知道有二二八事件，直到負笈國外求學，才首次接觸到二二八史料，「當時感到十分震驚！」



他表示，當時的震驚並非緣自二二八事件本身，而是震驚於自己對台灣事物的陌生，因此留學7年期間，大量閱讀台灣史料；也由於他的研究與地球環保有關，深感一個邁向成熱穩健的台灣，應該了結歷史恩怨，因此以綠建築來詮釋對未來的期盼。



二二八紀念館管理員梁鳳玲受訪表示，這棟建築以撐高的樓板來防止地面潮濕，並用通風的雙層外牆、雙層斜屋頂來防止結露滲水；雙層斜屋頂還可將雨水導入地面的滲透碎石坑，流入地下，形成「水撲滿」，可說是非常聰明的設計。



她說，「干欄建築」的挑空地板與雙層外牆的空氣是相通的，可將中庭的空氣引進雙層外牆之間，構成通風路徑，直達屋頂的通氣縫，因此室內十分乾爽，連盛夏都不需空調。



梁鳳玲指出，這棟綠建築屋頂有75%採覆土式設計，由於沿坡地而建，開挖的土方就地回填，不僅保留原本的坡地地形，類似黃土高原窯洞的建築，更是冬暖夏涼，相當舒適。



她表示，曾有學術單位以感溫式紅外線影像實測，發現覆土屋頂上的草地，夏天的地表溫度低於水泥地表溫度攝氏5至9度；室內外溫差也有5至6度，隔熱防暑功能非常好。



梁鳳玲帶領中央社記者實地感受，在覆土屋頂下方的展覽室，感覺十分清涼；未覆土的屋頂下方，體感溫度明顯偏高。她說，紀念館後方就是二二八紀念公園，乍看之下，有如紀念館埋在公園山坡草坪下，兩者融為一體，青翠鮮綠，真是名符其實的「綠」建築。



這棟全台首座的二二八紀念館，經常有中國大陸、日本、港澳旅客造訪，梁鳳玲發現港澳旅客對綠建築特別感興趣，也對於設計者尊重自然坡地地形，採「干欄式覆土建築」的環保生態景觀設計留下深刻印象。1060826