綠建築北投圖書館 太陽能供全館10%電力中央社 (2017-08-26 08:27)
（中央社記者游凱翔台北26日電）座落在北投溫泉鄉的台北市立圖書館北投分館，除外型獨特如帆船外，也是國內知名綠建築代表。屋頂的太陽能板，供應全館10%發電；雨水回收系統，則供廁所、澆灌花木使用。
北投分館木造三層樓建築異於水泥外牆的分館，座落在綠意盎然的北投公園內，擁有大面積窗戶，除了能讓陽光灑落館內，也讓空氣流通，加上為了讓讀者用更好的視野，每層書架高度不高於110公分，由內望向窗外，景色怡人、美麗又知性。
除此之外，2006年開館後，北投分館便獲得台灣EEWH系統（Ecology、Energy Saving、Waste Reduction、Health）最高等級的鑽石認證標章；2015年更獲得國外旅遊網站「WHEN ON EARTH」選出全世界最酷的10大綠建築之一，北投分館因此成國內知名綠建築。
由於北投分館館內人員接受中央社電訪時表示，北投分館的屋頂為輕質生態屋頂，設有太陽能板、提供全館10%用電；屋頂則設有雨水回收系統，可供廁所、澆灌花木使用，達到綠化及減少水資源浪費。
此外，館內木造建材使用生態塗料，避免因白蟻蛀蝕而產生不必要的裝修工程，基地周圍的步道皆以透水鋪面為主。
外觀部分，除了像一艘船外，整體造型也設計成三角形，為的就是避免西曬增加電力負擔，配合大面積窗框的特性讓空氣對流，就算現在這種大熱天，也不會造成能源浪費。1060826
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