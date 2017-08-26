（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）南韓合同參謀本部今天透露，北韓於今天凌晨6時49分許在江原道一帶試射數枚不明飛行物。南韓軍方已密切關注北韓動向，保持高度警戒。



南韓合同參謀本部推測，北韓試射的是短程彈道飛彈，飛行距離約250公里，韓美兩國正進一步分析。



南韓聯合新聞通訊社報導，南韓合同參謀本部表示，知情後已立刻彙報總統文在寅，南韓軍方正密切關注北韓動向，保持高度警戒。



報導稱，若北韓試射的實為彈道飛彈，這是北韓自7月28日試射洲際彈道飛彈（ICBM）級別的「火星-14」飛彈以來，時隔1個月再次發射彈道飛彈。



據分析，在韓美「乙支自由衛士」（UFG）聯合軍演進行之際，北韓以射彈進行武力示威。韓美UFG聯合軍演21日至31日舉行，計有5萬名韓軍和1.75萬名美軍參演。1060826