北韓又射3短程彈道飛彈 美：未威脅關島中央社 (2017-08-26 08:23)
（中央社首爾26日綜合外電報導）美國軍方表示，北韓今天發射3枚短程彈道飛彈，其中兩枚在飛行中失敗，另一枚「幾乎立即」爆炸。
法新社報導，美軍太平洋司令部（USPACOM）發言人班哈姆（Dave Benham）說，這些飛彈是在江原道旗對嶺（Kittaeryong）附近發射，全部未對北美或美國太平洋屬地關島構成威脅。
班哈姆說：「第1和第3枚飛彈…在飛行中失敗。第2枚飛彈發射…疑似幾乎立即爆炸。」
班哈姆還說這些飛彈都是在30分鐘內發射。
南韓國防部表示，這數枚不明飛行物發射於上午6時49分（台灣時間上午5時49分），朝日本海方向飛行約250公里。
北韓發射消息已立即呈報南韓總統文在寅。1060826
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