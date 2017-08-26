（中央社記者張謙香港26日電）澳門救援人員昨晚又發現1具男性屍體，令風災死亡人數增至10人。



澳門電台報導，潛水員於晚上7時半左右在一個地下停車場找到這具屍體，身分暫時不明。



颱風天鴿前天吹襲澳門並造成嚴重破壞，市內一度停水停電，低窪地帶包括地下停車場都淹水，至今並造成10人死亡及超過200人受傷。



10名死者中，多具屍體都是在地下停車場找到。1060826