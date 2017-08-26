「達摩易經筋」的由來

至今很多人都傳說《易筋經義》為紫凝道人所偽託的，但姑且不論《易筋經十二式》從古至今留下了無數的版本，但考其動作和經絡運行、呼吸導引各部分，都沒有會危及到人體和臟腑之處，也就對於出處來源便沒有太在意。畢竟所要的是養生與健康。

至於古人不同傳承之間的傳說與說法，也就覺得沒有必要舉要治繁般地去講，因此長年以來遇有同好問及此事，我也都用無置可否、無足置辯的態度回應。實際上如果有研究過《易筋經》這套功法的人也都知道，它之所以受人重視，是因為在古書上和道藏中都有提及到，多做此功法可以從運行的呼吸導引氣影響到血，血影響到精，精影響到骨髓，如果日日做此套功法，九年之內會隨著用功而到達移筋換骨的境界。

這些都是根據古代仙家長年修煉所得。如何能夠保其精、運其氣、化其血，使得骨骼健壯，無諸病痛。紫凝道人這些前人們，其實也是花了不少心思，融合了古代的衛生保健法、歷代的洗髓功法，以及各式的導引身法所編輯而成，延傳至今的古代健身操自有其功德在人間。

從年少至今，總共學習了七至八套不同師承的《易筋經》和洗髓功，深深覺得對於現代人來講，要真正地獲得身心靈的康健，操練《易筋經》其實是最省時不費事，而且沒有任何的危險性。從經絡的強化到骨骼的保任，以及專氣致柔的呼吸，陰陽相濟，動靜相宜。許許多多的《易筋經》同好們，到六七十歲肌肉都未見有鬆弛之跡象，骨骼也未見其有疏鬆、鈣化之案例。

反而許多人從過去一年三四次的感冒，到十年間都未曾感冒過，免疫系統的強化是確實有它的績效存在的。而且根據許許多多的前輩和師長研習的所得，他們都覺得練《易筋經》對於長期的失眠、自律神經失調、腎水不足，或男女間相關聯器官的問題、心血管疾病、腸胃機能失調、身體關節諸竅引發的疾病，和氣血循環方面的疾病等等，都會有相當的助益。

（圖為示範Model，非作者本人）

我所跟隨過學習《易筋經》的最起碼有兩位師長，年紀都超過百歲，可是從來不覺得他們有衰老的現象，身軀直挺，脊椎沒有任何的拱肩縮背，或手腳缺衡、顫抖無力的神態，反而聲如洪鐘，舉步輕盈，經常還可以登高走山，不輸給年輕人。身上皮膚紋理極少，皺褶不深，膚色白中透紅，眼神奕奕攝人，腦筋極為清楚，記憶力驚人，我想這些都是和演練《易筋經》數十年有關吧！

練習功法「束身縮膝」的好處

可強化手臂、手掌、手指、腳膝蓋、關節、脊椎等處之肌肉跟神經，不使老化及預防骨質疏鬆。

達摩易筋經—束身縮腰動作示範

1.雙腳與肩同寬。

2.吸氣，雙手平舉至兩側手掌朝前張開

3.吐氣時，肚子外挺，握拳用力往內作夾緊

4.同時雙腿用力，微蹲作夾緊狀

5.吸氣時肚子內縮，首長放開往外平展，雙腳恢復站立原狀。

6.重複動作21次，收功。

文章節錄於薄伽梵出版社《靜坐--這一檔子事2—導引功法》

原文網址 http://www.top1health.com/Article/145/54179