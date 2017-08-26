白金漢宮外 2警遭歹徒持刀刺傷中央社 (2017-08-26 08:07)
（中央社記者戴雅真倫敦25日專電）英國白金漢宮外，今天晚間出現一名持刀男子，警方在逮捕他時，有2名警察遭到刺傷。
英國廣播公司（BBC）報導，警方表示，事件發生在今晚8時35分，地點在白金漢宮前林蔭大道的轉角附近。
警方表示，當時是紅燈，歹徒駕車停靠在警車附近，警察看到男子車內有一把大刀，於是上前進行逮捕。
這名男子年約20歲出頭，最後以涉嫌嚴重傷害罪及襲擊罪遭到逮補。2名警察手臂輕微受傷，在現場救治，並未送醫，被捕男子也同樣受輕傷，前往醫院治療。
事發當時，白金漢宮內並沒有王室成員。
警官柯林茲（Guy Collings）表示，警方動作「迅速且勇敢」，很快逮捕歹徒，沒有讓他接觸到民眾。
警方表示，接下來將進行偵訊，現階段還無法確知任何事情。
目擊民眾威廉森（Kiana Williamson）表示：「警方試圖把男子扯下車，警方大叫，有更多警察前來支援，男子也反擊。」
「我看一名警察手臂受傷，但是看起來不嚴重。另一名警察替他治療。那名男子最後被壓制在路邊，幾乎失去意識。」
「衛報」報導，一名目擊者表示，她的男友看到歹徒的武器，一開始還以為是一把劍。
白金漢宮發言人表示，不針對維安事件發表評論。1060826
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