（中央社記者戴雅真倫敦25日專電）英國白金漢宮外，今天晚間出現一名持刀男子，警方在逮捕他時，有2名警察遭到刺傷。



英國廣播公司（BBC）報導，警方表示，事件發生在今晚8時35分，地點在白金漢宮前林蔭大道的轉角附近。



警方表示，當時是紅燈，歹徒駕車停靠在警車附近，警察看到男子車內有一把大刀，於是上前進行逮捕。



這名男子年約20歲出頭，最後以涉嫌嚴重傷害罪及襲擊罪遭到逮補。2名警察手臂輕微受傷，在現場救治，並未送醫，被捕男子也同樣受輕傷，前往醫院治療。



事發當時，白金漢宮內並沒有王室成員。



警官柯林茲（Guy Collings）表示，警方動作「迅速且勇敢」，很快逮捕歹徒，沒有讓他接觸到民眾。



警方表示，接下來將進行偵訊，現階段還無法確知任何事情。



目擊民眾威廉森（Kiana Williamson）表示：「警方試圖把男子扯下車，警方大叫，有更多警察前來支援，男子也反擊。」



「我看一名警察手臂受傷，但是看起來不嚴重。另一名警察替他治療。那名男子最後被壓制在路邊，幾乎失去意識。」



「衛報」報導，一名目擊者表示，她的男友看到歹徒的武器，一開始還以為是一把劍。



白金漢宮發言人表示，不針對維安事件發表評論。1060826