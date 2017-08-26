記者李文生／台南報導

為保護海龜，長榮大學環境教育國際實驗學院與國立海洋大學生命科學院決定合作，雙方共同簽署合作協議書，簽約儀式由長榮大學校長李泳龍和海洋大學生命科學院院長程一駿主持。透過合作協議，未來兩校可共享資源，為海龜保育共同努力。

長榮大學校長李泳龍表示，長榮大學與海洋大學共同簽署跨國海龜調查行動方案暨保育策略合作協議書。將由新設立的長榮大學國際學院負責，國際學院今年招收27位學生，外籍生分別來自8個國家。學院課程採3+1設計模式，外籍生在台灣學習3年，第四年必須到國外進行環境教育學習。

海洋大學生命科學院院長程一駿指出，海洋大學設有海龜救傷中心、蘭嶼與小琉球海龜研究站，去年救治受傷的海龜有157隻，絕大部份都被海洋垃圾所害，僅約3成可存活，令人感傷。透過此合作，未來長榮大學國際學院學生可至海洋大學海龜研究據點，學習海龜保育、救傷及調查。畢業後，可返回母國與台灣進行同步跨國的海龜保育行動。

李泳龍校長指出， 透過合作協議，未來兩校可共享資源。長榮大學國際學院學生得以至海洋大學海龜救傷中心、蘭嶼與小琉球海龜研究站學習。海洋大學學生亦可至長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心及二仁溪流域，做為水環境實作場域。