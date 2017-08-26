記者黃芳祿／台南報導

佳里區公所完成史上第一次公民審議參與式預算投票活動，「文化圓夢北佳里、幸福共同來完成」計畫入選6個提案在公所四樓禮堂開票，經現場民眾、FB直播、文化部攝影團隊見證下於下午5時完成，總投票數達807票。第一名「北門區之最，北佳里最美」獲得485票、第二名「禮化段舊鐵道活化計畫」獲396票、第三名「社區入口印象-茶話家常」獲得371票。佳里區公所將依據投票結果，今年度執行前三名的獲選方案。

文化部、臺南市政府文化局指導，佳里區公所主辦的參與式預算計畫，開放16歲以上設籍、居住、就學、就業、旅遊於北佳里的民眾投票，為使民眾充份了解提案內容及踴躍參與投票，佳里區公所以印製提案一覽表於北佳里逐戶發放、全區夾報宣傳、提案海報公開展覽、投票送小禮物等方式宣導，期間 8月17日召開記者會、8月19日舉辦廟埕音樂會暨參與式預算嘉年華，讓6位提案人二次公開向民眾說明自己的理念。

佳里區公所表示，次投票由8月19日下午的參與式預算嘉年華揭開序幕，8月20日至22日分別於北佳里的三級古蹟「震興宮」及擁有三百年歷史的廟宇暨遊覽勝地「佳福寺」設置投票處，在民眾反應下，區公所於8月21日至23日在民政及人文課櫃台、圖書館二處增設投票服務窗口。

為期5天的投票時間內，總投票人數為807票，每人限投1票，每票需圈選3案，為北佳里包括興化、禮化、佳化、營頂、溪州社區的文化社造方針提供寶貴意見。

區長葉誌明感謝所有關心北佳里文化社造議題民眾投下神聖的一票，一起決定出最後獲選的3個方案「北門區之最，北佳里最美」、「禮化段舊鐵道活化計畫」、「社區入口印象-茶話家常」，感謝民眾踴躍參與這次投票，讓公所的施政方針更貼近在地需求，未獲選的提案亦將作為公所未來政策方向重要參考。