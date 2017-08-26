記者謝敏政／嘉義報導

財團法人高雄市張啟華文化藝術基金會行動美術館，8月起至於衛福部朴子醫院巡迴展覽，本次展出的主題，主要對各種生命故事，透過文字與圖像的傳達，以繪本、插畫作為媒介，透由作品讓觀賞者來重新認識對生命的形象，展出畫作皆為全國安寧療護繪畫與插畫比賽的獎作品，每幅作品富含生命教育理念，非常具有專業水準。

朴子醫院表示，張啟華先生是民國初年高雄地區第一位畫家，當時高雄的時代氛圍，正是由村聚鄉村聚落轉型為大都市的蛻變時空。張啟華先生的作品「白色、亮麗、明亮的光源、多層次質感，特殊的繪畫風格稱為高雄白派」。其中基金會所屬的行動美術館，陸續舉辦多場安寧醫療的畫展，藉由探討生死議題，到各機構透過平易親切的說故事繪本與插畫，培養民眾對生命開始與終了思維的方式。

在朴子醫院時光走廊展出的繪畫，收集了安寧療護各屆比賽對於生命情境的描繪，一共展出九項主題「妳們，都笑了」、「幸福仙子的任務」、「起飛」、「簡單的幸福」、「動物們的白日夢想」、「籃球夢」、「白色的夢」、「推動夢想的手」、「小時候」。每一幅都記錄著繪畫者心中對生活當中某一個時光交錯的特定時刻，對一個生命的觀察與體會。每一幅畫作，得細細觀賞，透過畫家與插畫本身呈現觀察角度，顏色，用筆與纖細感，體會生命的狀態是如何呈現。

朴子醫院此次展出安寧療護畫作，時間自8月起至12月止，面對生命老化，很多在生命即將終了的病人、其陪伴的家屬，往往都沒有足夠的時間思考要怎樣走過後一段路。醫療上搶救生命固然重要，但生命是有期限的。是否應該換個角度，思考如何尊重生命？希望參觀來院民眾，都能細細品味每幅繪畫中作者對生活中感知的細膩度，喚起大家對「生命尊重」的態度。