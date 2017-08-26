記者劉以宣／雲林報導

第十三屆雲林文化藝術奬/美術獎將於今（106）年8月26日起開始徵件，預計8月26日（六）至28日（一）辦理「獲邀參展」，以及9月2日（六）至4日（一）辦理「徵件比賽」等2階段收件作業，歡迎符合相關資格的美術創作者投入邀請及競賽行列，將年度最佳的美術作品呈現出來。

文化處長林孟儀表示，第十三屆雲林文化藝術奬/美術獎計有「水墨類、書法類、西畫類、工藝類、設計類、攝影類、短片類」等7項類別，各類別獎項首獎獎金新臺幣6萬元、第二名獎金2萬元、第三名獎金1萬元以及佳作獎金1,500元，而今年在「設籍」、「就學」、「就業」資格條件上不限時程，另加入「服役」之資格，以擴大鼓勵曾經跟雲林有地緣關係的藝術創作者可以踴躍參與，希望透過藝術創作者的參加及縣府的獎勵，提升雲林美術創作視野及質地，也讓更多移居外地的雲林人經由藝術的號召與參與，更了解及親近改變中的雲林新風貌。

另美術獎「短片類」以拍攝有關「雲林人、事、地、物影像故事」內容主題，徵件期間為7月1日起至9月20日，有意參加者請於期限內完成送件，其他詳細資料請參閱簡章規定，簡章可上雲林縣政府文化處網站下載。