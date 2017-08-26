記者張朝福／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局八掌派出所員警，於日前執行夜間巡邏勤務時，接獲110勤務指揮中心通報有民眾報案，在嘉義市的永欽橋附近道路上有許多玻璃碎片散落，巡邏員警獲報後立即趕赴到場，於到場後見道路散佈了滿地的玻璃碎片，擔心玻璃碎片可能危及到其他來往用路人行車安全，遂回報110勤務指揮中心通報請環保局派員前來協助清運，於等待過程中熱心的員警立即向附近居民借了掃把、畚箕及麻布袋，捲起衣袖用心用力地先將散落於車道上的玻璃碎片幫忙清除，路過民眾皆予熱心員警比起大大的讚。

八掌派出所巡佐郭振全、警員林宗憲、林韋志於日前夜間接獲通報，在轄區永欽橋附近道路上有許多玻璃碎片散落在馬路上，巡邏員警一接獲通報後，火速前往永欽橋查看，因永欽橋是通往嘉義縣市交界主要道路橋梁，來往通行車輛相當頻繁，故巡邏員警一到現場，見車道上散滿了玻璃碎片，十分擔心玻璃碎片有可能危及到其他來往通行車輛之安全，員警們除了報請110勤務指揮中心轉通知環保局前來協助清運外，並熱心的立即向附近居民借了掃把、畚箕及麻布袋，各個捲起衣袖、拾起掃把分工合作地，一面警戒疏導車輛通行及確保現場處理人員之安全，一面努力、用力地將滿地的玻璃碎片掃起，並確實將玻璃碎片以麻布袋裝好，拿至附近尚未開通路旁暫時放置，以等待環保局前來清運，避免危及到其他來往用路人行車安全，然經了解其實清理現場的員警們，皆是既辛苦又偉大的爸爸，平時上班認真負責為民服務，下班則是愛家、顧家，幫忙分擔家事、照顧孩子，各個皆是位稱職的好警察、好父親，路過民眾、車輛見員警們滿身大汗的捲起衣袖掃除玻璃片，皆搖下車窗關心狀況，除了感謝員警們的辛勞外，也大讚員警十分熱心、貼心並給辛苦的處理人員比起了大大的讚之手?。

第一分局分局長顏榮泰表示，警察維護民眾生命、身體、財產、安全負有重大責任，本次員警於接獲通報轄區永欽橋附近道路上有許多玻璃碎片散落，致影響其他來往用路人通行安全，不畏辛勞積極在場警戒疏導交通與協助清理，以防止其他用路民眾因不慎而闖入致發生意外，積極處事精神，讓民眾得享有安全之生活環境，亦讓民眾能感受到警察的敬業與用心，更感受到嘉義市是一個「溫馨、安全、友善」的城市，建立警察親民便民與愛民的良好形象。