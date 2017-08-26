記者黃駿騏／桃園報導

桃園市警局蘆竹分局接獲民眾線報，跨區在八德區和平路查獲隱身透天厝中的一處毒窟，起出價值超過700萬元的各種毒品，及犯案工具和藍色小貨車1台。全案偵訊後將鄭姓嫌犯依毒品危害防制條例移送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。

蘆竹分局表示，日前接獲民眾的檢舉指出，位在桃園市八德區和平路的一處透天厝民宅中，疑有藥頭從事販毒，且藏有大量各類毒品，偵查隊立即展開佈線偵查。經多日蒐證後向ㄏ灣桃園地方法院聲請搜索票，於24日15時40分前往該處進行搜索偵辦。

偵察隊員警當場查獲鄭姓犯嫌(65年次，有殺人未遂、放火、公共危險刑案等資料)，並在鄭嫌自宅及自小貨車上查扣毒品大麻1.832公斤、搖頭丸3,893顆、K他命285公克、毒品咖啡包1,553包、磅秤2台、點鈔機1台、封膜機2台、真空袋4大包、手機3支、SIM卡34張張等證物，扣得毒品市價約在新台幣700萬元。

蘆竹警方查獲鄭姓嫌起出價值700多萬元的各種毒品。

桃園市政府警察局蘆竹分局長楊台興強調，毒品犯罪危害甚鉅，販毒者最高更可判處死刑，切勿貪圖暴利，自毀前程。

警方查緝販毒決心不變，將持續強力執行掃蕩毒品，期能澈底消滅毒品人口。民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。全案訊後依毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦，本分局將持續全力追查毒品來源。

桃園市政府警察局蘆竹分局分局長楊台興呼籲，「毒品犯罪危害甚鉅，販毒者最高更可判處死刑，切勿貪圖暴利，自毀前程」。警方查緝販毒決心不變，將持續強力執行掃蕩毒品，期能澈底消滅毒品人口，另呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

全案偵訊後將鄭姓嫌犯依毒品危害防制條例移送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。

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