北韓發射數枚短程飛行物 疑似彈道飛彈中央社 (2017-08-26 07:56)
（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓國防部表示，北韓今天發射數枚不明飛行物，落入日本海。美國和南韓正在舉行聯合軍事演習。
法新社報導，南韓國防部說，這數枚不明飛行物發射於上午6時49分（台灣時間上午5時49分），飛行距離約250公里。
美國和南韓情報當局已在分析飛行軌跡等資料，確定飛行物性質。
北韓發射消息已立即呈報南韓總統文在寅。南韓國防部還說：「軍方正緊盯北韓狀況，因應進一步挑釁行動。」
根據路透社，南韓軍方指出，北韓是從東部江原道（Kangwon Province）發射。南韓聯合新聞通訊社稍早未引述消息來源報導，據推測，該飛行物可能是彈道飛彈。
日本放送協會（NHK）報導，這些飛行物似乎不是會危及日本安全的物體。
北韓上次發射行動是在7月28日，當時宣稱試射的洲際彈道飛彈（ICBM）射程可涵蓋美國本土。1060826
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