2017年前8月巴西船難事件增12.63%中央社 (2017-08-26 07:41)
（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）本周在巴西北部巴拉州和東北部巴伊亞州發生兩起船難事件，震驚全國，同時提醒社會注意，需要採取更嚴格的措施來保護使用這種交通工具的乘客和工作人員。
巴西海軍指出，今年元月至8月共紀錄107件沉船事件，較2016年的95件增加12.63%，主要集中在東南部（40件），多數是小型船隻；但北部地區的沉船事件死亡率較高。
衛生部調查指出，近10年來，巴西的沉船事件共造成1289人死亡，55%在北部各州發生，包括巴拉（Para）和亞馬遜兩州，分別有186和421人在翻船意外中罹難。同一時期，東南部有185人死亡。
統計指出，72%的案件都是由於魯莽、不當行為或疏忽所造成。
海軍調查指出，22日在巴拉州辛古河（Xingu）河翻覆的船隻，至少犯下2項違規行為，海防局接獲的文件標示船上只有2名乘客，且航程為桑塔林（Santarem）至小沙灘（Prainha）約170公里。
然而，那艘船目的地卻是距出發地點約500公里的維多利亞辛古（Vitoria Xingu）。無人知道船上的確實人數，救援人員已尋獲23具屍體。1060826
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