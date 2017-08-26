北韓再射疑似飛彈飛行物 受關注中央社 (2017-08-26 07:35)
（中央社記者鄭崇生華盛頓25日專電）「華盛頓郵報」報導，正值美韓軍演之際，北韓今天清晨發射了「不清楚是何種飛彈的飛行物」。
華盛頓郵報稍早以快訊報導，引述來自南韓聯合參謀本部的消息指出，北韓於當地時間26日、星期六上午朝朝鮮半島及日本海域之間發射飛行物，目前並不清楚是何種飛彈。
美國總統川普日前才以「戰火與怒火」說，警告北韓領導人金正恩，別再威脅美國及盟邦，否則必遭美國反擊；北韓隨後揚言，將攻擊美國海外屬地關島的海域，雙方口水戰讓外界憂心緊張情勢升高。
而美韓軍演如期舉行前，北韓已照往例放話批評。
截至發稿，白宮及國務院尚未針對北韓這次最新試射發表評論。1060826
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