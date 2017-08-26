颶風哈維增強為4級 德州憂恐有嚴重災情中央廣播電台 (2017-08-26 07:26)
美國國家颶風中心(NHC)25日表示，颶風哈維(Harvey)已增強為4級，而就在數小時後，這個威力強大的颶風即將侵襲德州海岸。
隨著時間逐步逼近，數以萬計民眾25日從颶風哈維在德州灣岸(Texas Gulf Coast)的行徑路線地區撤離。德州州長艾波特(Greg Abbott)已警告，哈維恐將帶來嚴重災情。
NHC表示，哈維目前的最大持續風速為每小時為130英里(215公里)。
氣象預報員並將哈維拿來和曾重創美國的卡崔娜颶風(Hurricane Katrina)相提並論。NHC發言人費爾傑恩(Dennis Feltgen)說，數百萬人即將受到這場暴風雨的影響，他們真心祈禱這些人們有聽從安排、遠離颶風的傷害。
先前還是3級颶風的哈維，外圍圍流已在25日先行抵達，目前風勢正在加速中，而水位也逐漸上升。預料哈維將於25日晚間或26日凌晨，在釣魚和度假小鎮羅克波特(Rockport)附近登陸。
如果哈維在登陸後威力不減，將成為近12年來侵襲美國本土最強烈的颶風。
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