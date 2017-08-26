（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）正在巴西訪問的世界貿易組織秘書長阿茲維多今天表示，國際組織看好巴西正在進行的經濟改革，而許多世貿組織的成員國也對巴西的改革深具信心，普遍給予肯定和讚賞。



阿茲維多（Roberto Azevedo）表示，穩定性和可預測性對巴西吸引投資和促進經濟成長很重要。



他指出，由於國際利率仍低，就算目前巴西政經情勢不穩，對投資人仍具吸引力，因為有一定的資本流動性，可尋求更佳的收益率。



有關巴西政府最近宣布的民營化計畫，阿茲維多表示，只要提供投資人穩定的條件、可預測性和適當的收益，相信會有很好的成功機會。



本月30日，世貿組織將公布有關歐盟和日本質疑巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）任內實施的汽車業補貼政策合法性的訴訟程序報告。



阿茲維多指出，如果補貼政策最終被認定不正當，巴西可決定是否上訴，與此同時並修訂鼓勵措施。如果歐盟和日本重申糾正措施不足，那麼這些國家可對巴西實施經濟報復。



阿茲維多昨天抵達巴西，首先會見總統泰梅爾（Michel Temer），然後出席參議院外交委員會會議。



今天上午，阿茲維多在全國工業總會（CNI）出席企業家座談會表示，有必要捍衛政府的投資產業政策，以提高巴西企業競爭力。他下午則會見財政部長梅雷萊斯（Henrique Meirelles）。1060826