（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓軍方指出，北韓今晨自東部江原道（Kangwon Province）發射一枚不明的自動推進武器，接著落入北韓東部外海。



根據路透社，南韓合同參謀本部指出，目前正在分析這枚自動推進武器的性質，官員不願表示是否這是一枚彈道飛彈。



韓聯社（Yonhap）報導，這可能是一枚彈道飛彈，但未說明消息來源。（譯者：中央社徐睿承）1060826