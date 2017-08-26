南韓：北韓發射不明自動推進武器後落海中央社 (2017-08-26 07:02)
（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓軍方指出，北韓今晨自東部江原道（Kangwon Province）發射一枚不明的自動推進武器，接著落入北韓東部外海。
根據路透社，南韓合同參謀本部指出，目前正在分析這枚自動推進武器的性質，官員不願表示是否這是一枚彈道飛彈。
韓聯社（Yonhap）報導，這可能是一枚彈道飛彈，但未說明消息來源。（譯者：中央社徐睿承）1060826
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上一則：韓媒：朝鮮發射數枚短程發射體
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