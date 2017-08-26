「嘉農前進甲子園」特展 展期延至9月底台灣好新聞報 (2017-08-26 06:10)
記者張朝福／嘉義報導
「嘉農前進甲子園」特展從8月6日開展以來，參觀人數突破5,500人次，大受好評。展期原本只到8月底，為回饋遊客，交觀處宣布，特展將延長至9月30日，同時自9月1日起改採預約制，歡迎10人以上團體預約登記參觀。
嘉農曾經五次打進甲子園，展場中完整呈現當年的先發名單和賽事結果，嘉農棒球隊的歷史文物、影片、棒球裝等，王牌投手吳明捷的親筆簽名球更是獨一無二。
第一代KANO隊員劉蒼麟之子劉秋農在開展當天參觀，在自己的球員立牌上簽名。劉秋農追隨父親身影，投身日本職棒，曾獲投手賽會橋戶賞最高榮譽，也是本屆夏日野球季的開球貴賓。
副市長張惠博說，他父親是日治時期嘉農第14屆的畢業生，雖然不是棒球隊，畢業照一定要穿棒球裝才帥氣。這次有機會看到這些珍貴的嘉農文物，好多回憶都湧上心頭。像是吳明捷、吳波前進甲子園的英雄事蹟，都是他從小耳聞的棒球故事。
交觀處表示，本次特別商借電影《KANO》拍攝使用的道具，從球衣、護具、球套、到棒球等，讓大家看看八十多年前的高中棒球隊使用的古董級球具。展覽中的互動祈福區還可以寫下祝福小卡，換上KANO棒球服拍張照。自9月1日起，「嘉農前進甲子園」特展改採登記制，歡迎10人以上團體預約登記參觀。展出地點從嘉義市立棒球場6號門進入。
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