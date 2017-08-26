記者郭文君／高雄報導

「全台最多樣化大眾運具體驗，最夯鴨子船戶外教學在高雄!」高雄市鴨子船推出戶外教學大眾運輸體驗營，吸引近百位小朋友遠從嘉義民雄協同美語學校特地開遊覽車至高雄市體驗，小朋友於體驗營過程中搭乘了捷運、輕軌及鴨子船，皆玩得不亦樂乎，另許多小朋友於搭乘完鴨子船後皆口徑一致要求再次加碼體驗鴨子船下水的刺激感，可見鴨子船之魅力不可小覷，此趟體驗營不僅可使小朋友從小學習搭乘大眾運輸的優點，並有效助益高雄觀光產業。

港都公司推出的鴨子船戶外教學大眾運輸體驗營路線為：學校（搭乘低地板公車）-交通局智慧運輸中心參訪-搭乘捷運 （信義國小捷運站）-搭乘輕軌-駁二參觀-搭乘鴨子船-開心返航，目前許多機關團體皆已預約搭乘大眾運輸體驗營，該公司歡迎各機關團體再撥打專線預約，機會難得，要搶要快!

另外，港都公司後續將與愛河及駁二周邊飯店、餐廳及旅行社合作販售鴨子船套票，並推出鴨子船周邊商品，包含鴨子造型哨子、鴨子船特製服裝及帽子，以提供民眾最多元之選擇，另該公司亦將推出鴨子船小小導覽員體驗營之活動，不僅可使小朋友成功化身為鴨子船導覽員，協助導覽愛河及駁二周邊景觀，也可為小朋友的童年記憶留下一個特殊的體驗紀錄，鴨子船團隊將陪伴親子共度溫馨且難忘的暑假。

港都公司之夜航遊程自7月1日暑假起，每週三至週五固定於愛河國賓站旁的鴨子船上售票，營運時間自下午16時至20時每整點一班共五班，並視人潮再機動增加班次夜航營運，鴨子船夜航目前為推廣優惠價200元及優待價150元。

另鴨子船日間航行遊程可於駁二藝術特區C5倉庫購票搭乘鴨子船，營業時間為每周五六日及國定例假日上午11時至下午18時50分，並視人潮再機動增加班次，營業時間上午10時起，開放民眾現場購買當日票券，售完為止，或可接受電話預約訂位，鴨子船全票250元、團體票200元及優待票150元；其餘平日時間營業內容，目前港都客運則已規劃多種團體套裝行程及戶外教學-大眾運輸體驗營線，詳情請洽港都客運官網http://www.gdbus.com.tw/、港都水陸鴨子觀光車臉書粉絲團或平日撥打查詢電話：07-3661986及假日撥打查詢電話：0978-843-228。