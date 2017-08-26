記者吳順永／台南報導

今年適逢農曆閏六月，中秋節落在10月4日，麻豆文旦幸運地躲過兩個颱風，預料將會盛產，預測每斤70元至150元之間，視品質和賣相而有差異。

麻豆地區除文旦之外，還有一項老祖宗留傳下來的古老味「柚子蔘」和「柚子茶」，前者被喻為古早味喉糖，後者是台南「普洱茶」，麻豆近幾年經農會積極輔導，才能將這些古老手藝保留下。

早期麻豆果農都會製作柚子蔘，做法是在大白柚頭上開洞，挖出果肉，加入檸檬、金桔、佛手柑、紫蘇和甘草攪拌再回填，放入烤箱直至柚皮變褐色，再拿到室外曬乾，如此一粒柚子蔘，每斤售價是500元，一般以3、4斤重的最常見，但最大也可達10斤，比一個人的臉還大，放一年以上、外皮黑色的就可稱為陳年柚子蔘，每斤售價可達900元。

麻豆蔴鑽農坊負責人許益堂表示，柚子蔘技術來自父親許江海所傳，早期麻豆家戶都會做，近幾年已不多見，主要是製造過程繁複，火候控制也需要功夫，在醫藥不發達的時代，喉嚨不舒服或受風寒，食用切成塊狀的柚子蔘，可幫助紓緩。搭車出遠門，將它含在嘴裡可生津止渴，說它是古味的喉糖不為過。

另外；「柚子茶」是把挖出果肉後和檸檬、金桔、柚汁加入台灣鹿谷或阿里山的烏龍茶後回填，烤乾再曝曬，為方便保存，做成像普洱坨茶狀，食用時用手剝開茶葉並加入一點點老皮沖熱水飲用，現在年輕的一代都不會製造柚子茶，所以市面上不多。

麻豆文旦節9/2展開，古早味的「柚子蔘」和柚子茶免費試吃、試飲，如何挑選好吃的正宗麻豆文旦？麻豆在地產銷班許益堂強調，麻豆文旦品質、口感跟外地栽種的不一樣，文旦的底部要寬，果皮毛孔要細，拿在手上感覺較重，顏色必須均勻才是上選的麻豆文旦。

許益堂家族栽種的正宗麻豆文旦，特價提供大台南鄉親享用，除麻豆文旦節外，請洽台南市假日農市：南市林森路一段276號(台南監理站旁、大東夜市現址)許益堂經營的攤位。