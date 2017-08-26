記者陳榮昌／台中報導

大甲五十三庄八大武術團體結盟發起人顏清福，在后里月眉里經營麗園饗食會館，會館開幕式採用舞獅、擊響鼓迎賓，以武迎賓方式，實殊少見，讓來賓大開眼界。

自古很多武術因固守不外傳而嚴重失傳，大甲武術界人士顏清福，以包容之心，十年前將大甲媽五十三庄（包括大甲、大安、外埔及后里四鄉鎮）包括集英堂、金勝堂、麒麟堂、玉麟堂、振興堂、欽習堂、忠義堂及義虎堂等八武術團結合一起，發揮武術精神，共同切磋武技，並傳承下一代。每逢農曆三月，大甲媽祖出巡之際，五十三庄練武團隊在神輿前表演舞技舞獅，提升迎神賽會熱度，尤其在各校執行武藝教導傳承，負責運動島訓練等，顏清福功在地方，獲得各界所肯定。

顏清福卸下五十三庄主委職務後，仍繼續協助一些團內發事務之外，仍為自已事業打算，刻在后里甲后路開設麗園饗食會館，昨日開幕，市府陳參事、后里區長張大春、大甲區長劉來旺及各界數百人應邀列席，看到採用擊鼓、舞獅迎賓與一般不同的開幕議式，真是大開肯眼界，致詞中肯定顏清福多年來對大甲四區的貢獻，相信會有天助，顧客永遠呈川流不息之況。

張大春說，麗園饗食會館原是一座種植荔枝園，採用同音號名，因週圍住家少，環境清幽，寧靜，聘用一流廚師，煮出最佳菜色，在至佳的環境中品嚐佳餚，特別有味道，經營上一定會有所成就。