記者張朝福／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局竹園派出所，於日前擔服巡邏勤務時，獲報轄區內，有一名老翁受困陽台，警方獲報後立即趕赴到場關切，並同時聯絡消防局派遣救護車及救護人員到場協助將該受困陽台老翁救出，老翁對警消人員的積極協助十分感謝。

竹園派出所警員吳輝宇、沈輝煌，於日前擔服巡邏勤務時，接獲110勤務指揮中心通報，轄區內有一名老翁受困陽台，吳、沈2員立即趕赴到場查處，並同時通報消防局派遣救護車及救護人員到場協助救援，於到達後，果然發現一名老翁受困在住家陽台上，吳、沈2員隨即迅速下車上前查看，當上前靠近查看時，由屋內傳來陣陣呼救聲，員警與消防救護人員遂先予受困老翁安撫其不安情緒，並由消防救護人員以所攜帶舊員工具協助破門，於破門後將受困老翁救出後，發現老翁年邁已經受困在陽台多時，由於事發當日正直烈日直射陽台老翁實在是熱到受不了所以才不停的發出呼救聲求救，警方與消防救護人員立刻給予老翁補充飲用水以防老翁因長時間受烈日照射而虛脫中暑，經予老翁檢視後所幸並無大礙。

經警方詢問瞭解，原來該鄭姓老翁當日前往事發地要整理許久未居住的房屋以準備出租，不料在整理過程中人進入陽台時卻不小心被反鎖在外，幸好老翁有隨身攜帶行動電話，並透過電話報警求救，老翁事後對於警方及消防救護人員的積極協助深表感謝，在場的員警與消防救護人員也不忘向老翁建議應更換陽台上之舊門鎖，以防再有類似情況發生，否則發生了讓人無法想像的意外，後果恐不堪設想。

嘉義市政府警察局第一分局分局長顏榮泰表示，為民服務是警察積極推動之目標，警察為民服務的義行散播著溫暖與愛，在民眾有困難之際，警察會盡其所能給予關懷和協助，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，也讓需要他人關懷之民眾，得享有尊嚴、溫馨與安全之生活環境，充分發揮了警察助人的精神，適時為民伸出援手，讓民眾感受到嘉義市是一個「溫馨、安全、友善」的城市，建立警察親民便民與愛民的良好形象。