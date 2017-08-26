（中央社紐約25日綜合外電報導）油價今天上揚，因美元貶值，加上颶風哈維（Harvey）襲向墨西哥灣沿岸，恐成為10年多以來登陸美國本土最強烈颶風。



根據路透社報導，紐約市場原油價格上漲44美分，收在每桶47.87美元。



倫敦市場北海布倫特原油價格上漲37美分，收在每桶52.41美元。（譯者：中央社徐睿承）1060826