美元貶值和颶風侵襲 油價走高中央社 (2017-08-26 06:30)
（中央社紐約25日綜合外電報導）油價今天上揚，因美元貶值，加上颶風哈維（Harvey）襲向墨西哥灣沿岸，恐成為10年多以來登陸美國本土最強烈颶風。
根據路透社報導，紐約市場原油價格上漲44美分，收在每桶47.87美元。
倫敦市場北海布倫特原油價格上漲37美分，收在每桶52.41美元。（譯者：中央社徐睿承）1060826
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SAMSUNG 智慧手環 簡配．SWR10 智慧手環．智慧手環 up24．SONY 智慧手環．i-gotu 智慧手環 藍牙．Bomgogo 智慧 手環．SONY 智慧手環 SWR30．智慧手環．Jawbone UP24 智慧手環．Misfit Shine 智慧手環．GARMIN 智慧 手環．Jawbone UP 時尚智慧手環．SONY SWR10 智慧手環．智慧 手環．藍芽 智慧 手環．sony 智慧 手環．藍牙智慧手環．GARMIN Vivofit 智慧手環．LG 智慧 手環．GOLiFE Care 健康智慧手環．SW20 智慧手環．智慧手環 SmartBand SWR10．智慧 手環 GOlife．SAMSUNG 智慧手環．智慧手環 jawbone up．Sony 智慧手環 SmartBand．ezfit 智慧手環
- ［Greenrhino 綠犀牛］for Fuji Xerox (CT201938) 黑色高容
- (男) ASICS SKYSENSOR GLIDE 4 翔走-路跑鞋-WIDE-亞瑟士 藍
- Anna Sui 日本安娜蘇時尚復古花紋造型太陽眼鏡(琥珀) AS634
- 【綠活居】馬恩 樟木紋3.5尺四抽書桌/電腦桌
- 【二入組】INTEL 盒裝Pentium G4600
- 【綠活居】喬許 胡桃色3.3尺多功能書桌/電腦桌(上＋下座)
- KIEHL’S 早安煥采能量精露 50ml 搭小樣x1 限量加大航
- 美津濃 Mizuno Wave Rider 17 慢跑鞋 女鞋
- SEIKO精工 幸福喜鵲掛鐘-米/33cm QXC237Z
- GUCCI GG Supreme憤怒的貓對開短夾(卡其/8卡)
「水逆」的萬達：再遭「股債雙殺」，發債成本或大幅攀升【北京新浪網】
蛋買回家要這樣保存 以免變質「毒雞蛋」【好房網News】
中信銀行信用卡中心榮獲 「2017創新信用卡」獎項【北京新浪網】
英拉去向成謎 泰國警方稱沒有離境記錄【北京新浪網】
眼下我們離電動汽車的春天還有多遠？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多