驚傳男子持刀襲擊軍人 布魯塞爾加強戒備中央社 (2017-08-26 06:09)
（中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電）布魯塞爾今晚發生一名男子持刀攻擊軍人事件，嫌犯隨即遭制伏，比利時政府表示已加強戒備，但尚未有證據顯示與恐怖主義有關。
綜合比利時媒體報導，布魯塞爾市中心今晚約8時餘發生一名年約30歲的男子持刀襲擊2名巡邏的軍人事件，2名軍人雖分別受到輕重傷，但立即開槍回擊，目前嫌犯受重傷，情況不樂觀。
由於比媒報導這名男子在發動攻擊時有高喊口號，引發外界對其襲擊動機的猜測。
根據比利時檢察官表示，警方隨後封鎖現場調查中，目前未有證據顯示這名男子和恐怖主義有關。
為消除布魯塞爾民眾疑慮，比利時政府出面表示，情況已在控制中，而比利時首相米歇爾（Charles Michel）則強調加強戒備密切注意情勢。
布魯塞爾在2016年遭到恐攻後提高維安警戒，除警察外，街道也派出軍人巡邏，今年6月一名男性在中央車站內高聲喊叫後，突然引爆身旁的手提箱，隨即遭軍人擊斃。1060826
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