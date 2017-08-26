（中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電）布魯塞爾今晚發生一名男子持刀攻擊軍人事件，嫌犯隨即遭制伏，比利時政府表示已加強戒備，但尚未有證據顯示與恐怖主義有關。



綜合比利時媒體報導，布魯塞爾市中心今晚約8時餘發生一名年約30歲的男子持刀襲擊2名巡邏的軍人事件，2名軍人雖分別受到輕重傷，但立即開槍回擊，目前嫌犯受重傷，情況不樂觀。



由於比媒報導這名男子在發動攻擊時有高喊口號，引發外界對其襲擊動機的猜測。



根據比利時檢察官表示，警方隨後封鎖現場調查中，目前未有證據顯示這名男子和恐怖主義有關。



為消除布魯塞爾民眾疑慮，比利時政府出面表示，情況已在控制中，而比利時首相米歇爾（Charles Michel）則強調加強戒備密切注意情勢。



布魯塞爾在2016年遭到恐攻後提高維安警戒，除警察外，街道也派出軍人巡邏，今年6月一名男性在中央車站內高聲喊叫後，突然引爆身旁的手提箱，隨即遭軍人擊斃。1060826