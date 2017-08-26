記者辜粲詠／台北報導

維護消費民眾權益，台北市衛生局在今年上半年，針對食品、藥物與化妝品違規廣告裁罰，共處分399件、開罰2385萬元。其中以化妝品違規廣告件數196件最多，罰款金額則是以食品違規累積最高。不過與去年同期比較，開罰件數與罰鍰雙雙降低。

號稱日本醫師關節處方，退化性關節炎救星還能夠促進軟骨組織增生，若是身體痠痛，按摩半小時止痛效果是止痛藥的1.7倍…，誇大不實、琳瑯滿目的廣告充斥媒體，還宣稱具有療效，被台北市衛生局盯上而開罰。

化妝品方面，有知名品牌號稱「補水度增加、向上拉提臉部輪廓21%」，還有「1瓶等於3次脈衝光效果、改善泡泡眼」等誇大違規廣告詞句，也都逃不過裁罰的命運。

官員提醒，雖然從今年1月6號起，化妝品廣告不需像以往得事先送審，但還是要依據衛服部公告規定，不得宣稱「虛偽、誇大或醫療效能」違規詞句，也提醒業者注意消費者權益與自身形象，避免觸法又遭罰，得不償失。