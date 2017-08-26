(中央社台北2017年 8月26日電)日月光在NYSE掛牌 ADR以6.13美元作收下跌0.01美元跌幅 0.16%。



由於每單位日月光 ADR相當於台股 5股日月光普通股以 8月25日新台幣匯市收盤價30.250元計算相當台股日月光每股為 37.09元。



最近10個交易日行情如下



交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------08/25 6.13 -0.01 -0.16 30.250 37.0908/24 6.14 0.01 0.16 30.265 37.1708/23 6.13 0.01 0.16 30.290 37.1408/22 6.12 0.07 1.16 30.300 37.0908/21 6.05 0.03 0.50 30.328 36.7008/18 6.02 -0.03 -0.50 30.332 36.5208/17 6.05 -0.08 -1.31 30.312 36.6808/16 6.13 -0.09 -1.45 30.365 37.2308/15 6.22 0.02 0.32 30.317 37.7108/14 6.20 0.05 0.81 30.302 37.57



