中華電信ADR25日上漲0.28美元漲幅0.82%折台股104.03元中央社 (2017-08-26 05:53)
(中央社台北2017年 8月26日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 34.39美元作收上漲0.28美元漲幅 0.82%。
由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股以 8月25日新台幣匯市收盤價30.250元計算相當台股中華電信每股為104.03元。
最近10個交易日行情如下
交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------08/25 34.39 0.28 0.82 30.250 104.0308/24 34.11 0.01 0.03 30.265 103.2308/23 34.10 0.02 0.06 30.290 103.2908/22 34.08 0.28 0.83 30.300 103.2608/21 33.80 0.03 0.09 30.328 102.5108/18 33.77 0.17 0.51 30.332 102.4308/17 33.60 -0.29 -0.86 30.312 101.8508/16 33.89 0.03 0.09 30.365 102.9108/15 33.86 0.02 0.06 30.317 102.6508/14 33.84 0.17 0.50 30.302 102.54
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