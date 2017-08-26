(中央社台北2017年 8月26日電)友達光電在NYSE掛牌ADR 以4.00美元作收上漲0.04美元漲幅 1.01%。



由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股以 8月25日新台幣匯市收盤價30.250元計算相當台股友達每股為 12.10元。



最近10個交易日行情如下



交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------08/25 4.00 0.04 1.01 30.250 12.1008/24 3.96 -0.03 -0.75 30.265 11.9808/23 3.99 -0.09 -2.21 30.290 12.0908/22 4.08 0.09 2.26 30.300 12.3608/21 3.99 0.17 4.45 30.328 12.1008/18 3.82 -0.01 -0.26 30.332 11.5908/17 3.83 0.02 0.52 30.312 11.6108/16 3.81 -0.05 -1.30 30.365 11.5708/15 3.86 -0.02 -0.52 30.317 11.7008/14 3.88 0.03 0.78 30.302 11.76



