聯電ADR25日上漲0.03美元漲幅1.23%折台股14.94元中央社 (2017-08-26 05:53)
(中央社台北2017年 8月26日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以2.47美元作收上漲0.03美元漲幅 1.23%。
由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股以 8月25日新台幣匯市收盤價30.250元計算相當台股聯電每股為 14.94元。
最近10個交易日行情如下
交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------08/25 2.47 0.03 1.23 30.250 14.9408/24 2.44 0.04 1.67 30.265 14.7708/23 2.40 0.00 0.00 30.290 14.5408/22 2.40 0.06 2.56 30.300 14.5408/21 2.34 0.05 2.18 30.328 14.1908/18 2.29 0.00 0.00 30.332 13.8908/17 2.29 0.03 1.29 30.312 13.8808/16 2.32 0.00 0.00 30.365 14.0908/15 2.32 0.00 0.00 30.317 14.0708/14 2.32 0.01 0.43 30.302 14.06
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