台積電ADR25日上漲0.02美元漲幅0.05%折台股222.94元中央社 (2017-08-26 05:53)
(中央社台北2017年 8月26日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以 36.85美元作收上漲0.02美元漲幅 0.05%。
由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股以 8月25日新台幣匯市收盤價30.250元計算相當台股台積電每股為222.94元。
最近10個交易日行情如下
交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------08/25 36.85 0.02 0.05 30.250 222.9408/24 36.83 0.25 0.68 30.265 222.9308/23 36.58 0.06 0.16 30.290 221.6008/22 36.52 0.54 1.50 30.300 221.3108/21 35.98 0.12 0.33 30.328 218.2408/18 35.86 0.07 0.20 30.332 217.5408/17 35.79 -0.55 -1.51 30.312 216.9708/16 36.34 -0.08 -0.22 30.365 220.6908/15 36.42 0.37 1.03 30.317 220.8308/14 36.05 -0.09 -0.25 30.302 218.48
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