（中央社台北2017年8月26日電）美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）在眾所矚目的年度會議演說中未提供貨幣政策訊號，歐元和英鎊兌美元升值，歐洲股市今天收跌。



倫敦FTSE 100指數下跌0.08%，收在7401.46。



法蘭克福DAX 30指數下跌0.11%，收在12167.94。



巴黎CAC 40指數下跌0.17%，收在5104.33。（譯者：中央社徐睿承）