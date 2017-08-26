（中央社台北2017年8月26日電）美股今天收高，受到颶風哈維（Harvey）襲向墨西哥沿岸影響，石油類股走強，同時聯準會主席葉倫（Janet Yellen）在備受期待演說中避談貨幣政策。



道瓊工業指數終場上漲30.27點，或0.14%，收在21813.67點；標準普爾500指數上漲4.08點，或0.17%，收在2443.05點。



以科技股為主的那斯達克指數下跌5.683點，或0.09%，收在6265.644點。（譯者：中央社徐睿承）