（中央社台北26日電）中央氣象局表示，26日颱風外圍雲系影響，臺灣東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。



氣象局的氣象報告表示，26日受到颱風外圍雲系影響，花東及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，其他地區晴朗穩定，午後雖有雷陣雨發生的機率，不過由於水氣減少，整體而言，降雨的範圍及量值有機會更為減少。



氣象局說，溫度方面各地高溫約攝氏32至35度，受到颱風外圍沉降的影響，尤其是北部地區（北、桃、竹、苗）可能來到36度以上，週末若要出門或是欣賞世大運戶外比賽請多補充水分避免中暑。



氣象局表示，26日中午起恆春半島易有8至9級強陣風；晚起南部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。1060826