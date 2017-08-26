【鉅亨網編譯郭照青】

由於稅改露出了希望，美國股市週五大多收高，過去三週來，道瓊週線首度上漲。

聯準會 (Fed) 主席葉倫與歐洲央行總裁德拉吉發表演說，亦支撑了股市走高。葉倫說金融體系已較十年前房市危機時，更為安全，德拉吉則說全球復甦正在轉強。

但蘋果與亞馬遜股價下跌，拖累 Nasdaq 指數小幅走低。

道瓊工業平均指數收高 30.27 點或 0.14% 至 21813.67。

Nasdaq 指數收低 5.68 點或 0.09% 至 6265.64。

S&P 500 指數收高 4.08 點或 0.17% 至 2443.05。

費城半導體指數收低 5.43 點或 0.50% 至 1080.50。

在葉倫演說後，道瓊一度大漲逾 100 點，隨後削減漲幅。

川普首席經濟顧問柯恩指出，川普總統將於下週開始公開推動稅務改革。他於接受金融時報訪問時說，總統將於下週三訪問密蘇里州時，開始呼籲稅改。

自 2016 年總統大選以來，華爾街即期待稅改。稅改是川普政策的基石，共和黨議員的主要目標，但詳細計劃的展望已經消退。企業領袖與川普政府之間的磨擦上週達到了高點，幾位企業執行長退出了總統的顧問委員會。

分析師說，預期改革將會進行，但充滿不確定性。在選舉之前，國會得加倍努力。

在 Jackson Hole，全球央行總裁正在舉行年度會議，討論全球貨幣政策。

葉倫於週五發表演說指出，金融體系已較十年前更為安全，但法規仍需進行修正。

葉倫並未談到未來的貨幣政策，只提到危機的歷史，及官員的處置方式。她亦未談到未來的利率走勢。

她說，危機需要採取行動，改革已經進行，這些改革已讓金融體系更為安全。

分析師說，預期貨幣政策仍將寬鬆，美元下跌，即顯示投資人不預期將會升息。

近來通貨膨脹疲弱，可能讓央行今年不會升息。本月稍早，商務部公布 6 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 上升 0.1%。核心 PCE 是 Fed 偏好的通貨膨脹指標。