（中央社德州聖體城25日綜合外電報導）美國氣象專家今天指出，颶風哈維（Harvey）已增強為第3級暴風雨，墨西哥灣沿岸的德州與路易斯安那州將面臨這個2005 年以來首個登陸美國本土強烈颶風的侵襲。



美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，颶風哈維預計在今晚至明晨登陸，最大平均風速將接近每小時195公里。



法新社報導，美國總統川普下週初將前往面臨颶風侵襲的德州勘察。



白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）說：「總統計劃下週初前往德州。」在此之後不久，川普啟程赴大衛營（Camp David），預定這個週末都待在此處。（譯者：中央社徐睿承）1060826