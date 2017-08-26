【記者陳昭宗雲林報導】虎尾警分局鹿寮派出所長張添財、警員徐爽喨執行巡邏勤務時，行經元長鄉鹿南村145甲公路4公里處，發現一名老翁騎腳踏車停放在路中，看似迷路了。警方深怕其危險趕緊將老翁牽引至路旁，經細心詢問訪查，將失智老翁安全的送返家中。所長張添財表示，因該名老翁2個月前曾在該所轄區路倒，經員警協助返家，故一眼即認出是居住於元長鄉四股寮輕微失智年約80歲之黃姓老翁，談話時得知老翁是要外出買早餐卻迷路了，員警為了老翁安全，乃將黃姓老翁帶返警所，警員林宏安駕駛貨車，協助將黃姓老翁與其腳踏車載返家，老翁平時與阿婆及1名就讀高中生孫子住在一起，員警護送老翁安全返家，並請其孫子應多關照阿公生活起居，阿婆及其孫子對於員警體貼入微的關懷與服務態度深表感謝之意。圖說：失智老翁迷途街頭，巧遇鹿寮警方巡邏車及時伸援，將其平安送返家中。（記者陳昭宗拍攝）