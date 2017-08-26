【記者陳昭宗雲林報導】喜歡逛街購物、享受地方美食、遊賞名勝古蹟的朋友有福了，由經濟部中小企業處主辦的「2017臺灣OTOP及商圈購物叭叭樂in北港朝天宮」26日在北港朝天宮前的「北港形象商圈」熱鬧登場，邀集全國各地特色商圈店家展售多元地方特產等，讓民眾可一次感受到全國商圈的多元魅力特色。為凸顯臺灣各地特色商圈風華，活動以北港商圈在地特色為推廣重點，結合北、中、南、東區之代表商圈，包含臺北晴光商圈、桃園中平商圈、苗栗水美商圈、彰化鹿港廟口商圈、臺南安平商圈、高雄甲仙商圈等，精選全臺近50家商圈業者參加，藉由展售北港麻油、臺南泡菜、甲仙芋頭冰等豐富地方美食與文創藝品，並搭配一元競標之促銷活動，吸引消費者前來北港遊玩，感受臺灣商圈蓬勃茁壯的生命力。經濟部中小企業處處長吳明機指出，臺灣各地都有充滿地方特色之商圈，希望藉由此活動辦理，可讓民眾充分體驗與感受北港的地方文化風情，以及瞭解全國各商圈獨具的魅力，讓大家看到臺灣商圈蓬勃發展的生命力。中華民國全國商圈總會總會長胡神賀表示，近年來他與總會全體商圈會員一同努力，提升與推廣臺灣商圈魅力及特色，希望民眾都能實際支持與走訪各商圈消費。北港形象商圈李市長陳威任也說，本次活動更獲北港朝天宮及鎮代會贊助，提供限量「朝天宮福袋」及「朝天宮虎爺扇一卡通御守造型卡」，讓民眾藉由參與活動感受媽祖溫暖的祝福。「朝天宮福袋」將於舞台串場時間透過「有獎徵答」贈送，獲得民眾可依福袋上的流水編號，參與2018年元宵節的純金媽祖抽獎。消費者也可透過打卡並上傳現場照片至OTOP TAIWAN臉書粉絲團，參加線上抽獎活動，即有機會獲得「朝天宮虎爺扇一卡通御守造型卡」。朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港擁有深厚人文與商業發展脈絡，朝天宮則是集臺灣傳統技藝於一身的重要據點，也是雲林縣獨具特色的文化景點，相信北港形象商圈活動能提供民眾最好吃、好逛、好玩又好拿的多元體驗。北港鎮長張勝智說，「2017臺灣OTOP及商圈購物叭叭樂in北港朝天宮」活動於8月26、27日上午10點至下午6點在朝天宮前朝聖大道辦理，現場除了全國特色商圈的精選攤位大集合，還特別邀請多組在地表演團體帶來精彩豐富的舞台演出，希望透過豐富多元的內容及熱鬧繽紛的氛圍，讓消費者清楚感受臺灣商圈的精彩及魅力所在。誠摯邀請全國民眾週末攜家帶眷造訪北港。圖說：全國形象商圈特色商品齊聚北港，邀請民眾一日造訪、暢遊全台灣。（記者陳昭宗拍攝）