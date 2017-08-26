一日遊台灣 全國商圈歡聚北港叭叭樂大成報 (2017-08-26 02:45)
為凸顯臺灣各地特色商圈風華，活動以北港商圈在地特色為推廣重點，結合北、中、南、東區之代表商圈，包含臺北晴光商圈、桃園中平商圈、苗栗水美商圈、彰化鹿港廟口商圈、臺南安平商圈、高雄甲仙商圈等，精選全臺近50家商圈業者參加，藉由展售北港麻油、臺南泡菜、甲仙芋頭冰等豐富地方美食與文創藝品，並搭配一元競標之促銷活動，吸引消費者前來北港遊玩，感受臺灣商圈蓬勃茁壯的生命力。
經濟部中小企業處處長吳明機指出，臺灣各地都有充滿地方特色之商圈，希望藉由此活動辦理，可讓民眾充分體驗與感受北港的地方文化風情，以及瞭解全國各商圈獨具的魅力，讓大家看到臺灣商圈蓬勃發展的生命力。
中華民國全國商圈總會總會長胡神賀表示，近年來他與總會全體商圈會員一同努力，提升與推廣臺灣商圈魅力及特色，希望民眾都能實際支持與走訪各商圈消費。
北港形象商圈李市長陳威任也說，本次活動更獲北港朝天宮及鎮代會贊助，提供限量「朝天宮福袋」及「朝天宮虎爺扇一卡通御守造型卡」，讓民眾藉由參與活動感受媽祖溫暖的祝福。「朝天宮福袋」將於舞台串場時間透過「有獎徵答」贈送，獲得民眾可依福袋上的流水編號，參與2018年元宵節的純金媽祖抽獎。消費者也可透過打卡並上傳現場照片至OTOP TAIWAN臉書粉絲團，參加線上抽獎活動，即有機會獲得「朝天宮虎爺扇一卡通御守造型卡」。
朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港擁有深厚人文與商業發展脈絡，朝天宮則是集臺灣傳統技藝於一身的重要據點，也是雲林縣獨具特色的文化景點，相信北港形象商圈活動能提供民眾最好吃、好逛、好玩又好拿的多元體驗。
北港鎮長張勝智說，「2017臺灣OTOP及商圈購物叭叭樂in北港朝天宮」活動於8月26、27日上午10點至下午6點在朝天宮前朝聖大道辦理，現場除了全國特色商圈的精選攤位大集合，還特別邀請多組在地表演團體帶來精彩豐富的舞台演出，希望透過豐富多元的內容及熱鬧繽紛的氛圍，讓消費者清楚感受臺灣商圈的精彩及魅力所在。誠摯邀請全國民眾週末攜家帶眷造訪北港。
圖說：全國形象商圈特色商品齊聚北港，邀請民眾一日造訪、暢遊全台灣。（記者陳昭宗拍攝）
關鍵字：
下一則：浪漫七夕 華山邀獨老品嚐情人餐
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【東方翡翠寶石】葉子/一夜致富/紅虎眼石玉墜花件/雕工細緻
- 【SM】台灣製全真皮-經典雷射立體圓形紋雕刻娃娃鞋(黑色)
- 【LOVE樂芙】戈登胡桃(4尺木面餐櫃)
- GUCCI MAYFAIR系列經典雙G緹花牛皮飾邊蝴蝶結方型三層肩背
- ASTROPEN WP26T防水氣密箱(加深中型附輪拉桿式)
- 【arena 限量】男士 訓練款 五分 馬褲型 泳褲 耐氯 利水 TO
- 【TOMS】真皮縫線懶人鞋-男款(10008348 BLK)
- CLINIQUE 倩碧 音波淨膚儀送潤膚露15ml潔膚水2號30ml洗面膠
- OLIVIA 《 BEST 5 黑x 鐵灰 》 加大雙人床包被套四件組 雙
- 【東方翡翠寶石】牛轉乾坤A貨翡翠玉珮玉墜/淡綠細豆種/CO00
富少散布偷拍性愛影片 至少15女受害容量近300G【NOWnews今日新聞】
情侶激戰摩鐵八爪椅 分手後竟成國際熱門A片【NOWnews今日新聞】
十二支色情片貼群組彰化教育界蒙羞【中廣新聞網】
檳榔西施沒落了 有兩個主要原因【KNOWING新聞】
床戰激烈胸部遭撞傷 她向男友索賠800萬【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》