浪漫七夕 華山邀獨老品嚐情人餐大成報 (2017-08-26 02:56)
活動現場有德春慈善基金會劉承志董事長、富邦慈善基金會雲揚通訊處何榮貴處經理、行政院雲嘉南聯合服務中心許根尉執行長、雲林縣賴淑娞議員、斗六市謝淑亞市長、立法委員張麗善服務處何圳均秘書、立法委員劉建國服務處林廉貴副主任、朝露魚舖觀光工廠郭美足總監、良作工廠許瑞霖館長暨公共事務經理、土香小農店舖翁進興秘書長，共同齊聚陪伴關懷在地老寶貝，讓長輩們感到圓滿及幸福，親情歌手蔡義德也演唱燒燙燙最新專輯的咱是一家人，一起鼓舞大家。
華山基金會指出，七夕情人節後中秋接踵而至，華山於9月14日將由斗六翔鴻宴會廳阿賢師連續五年的支持，辦理「華山中秋百老匯」活動，扣緊百老匯歌劇主題戲劇表演外，更有將「百位的老人匯集在一起」的特殊意義，邀請雲林區約260位的弱勢長輩歡渡七夕、享用燭光晚餐式的情人節大餐，號召義工、善士們，一起幫阿公阿嬤「把愛找回來」。現場來賓聽到中秋餐會華山還缺20桌經費，雲林縣賴淑娞議員、斗六市謝淑亞市長立馬各認兩桌，土香小農店舖也加碼一桌，希望拋磚引玉，號招民眾一起加入。鴻豆咖啡王國陽平逸行銷經理，特別免費贈送400盒約2000顆的咖啡酥，希望與長輩們一起歡渡中秋佳節。
雲林站長楊舒婷表示，距離不到一個月的時間，急缺15桌經費，令人擔憂，希望藉由透過各種方式，讓更多人看到獨居長輩的困境，盼望貧困孤單長輩能夠得到更多的貼心服務與關懷照顧。邀請鄉親支持「送愛到家」服務(1250/月、106餐會600/份)，一起成為老寶貝的守護天使。愛心專線05-6328122郭小姐。
上圖：華山基金會邀鄉親支持「送愛到家」服務，一起成為老寶貝的守護天使。（記者陳昭宗拍攝）
下圖：七夕將至，華山基金會邀獨老品嚐浪漫情人餐，回味愛的記憶。（記者陳昭宗拍攝）
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