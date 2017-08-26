【記者陳昭宗雲林報導】七夕情人節即將到來，許多獨居的弱勢長輩們，年輕時也曾是意氣風發緣投少年兄、人見人愛優雅黑貓姐，但歲月如梭、年華老去，身邊的人多已凋零，只剩下皺紋與回憶，尋覓著久違的愛與關懷。華山基金會特別安排阿公阿嬤一同聊聊愛的回憶，走上精心佈置的鵲橋，成為阿公阿嬤晚年為伴，還用象徵承諾的「愛情鎖」，緊緊扣住華山與長輩，過程中長輩們強忍住淚水，直說「感謝有妳們」。活動現場有德春慈善基金會劉承志董事長、富邦慈善基金會雲揚通訊處何榮貴處經理、行政院雲嘉南聯合服務中心許根尉執行長、雲林縣賴淑娞議員、斗六市謝淑亞市長、立法委員張麗善服務處何圳均秘書、立法委員劉建國服務處林廉貴副主任、朝露魚舖觀光工廠郭美足總監、良作工廠許瑞霖館長暨公共事務經理、土香小農店舖翁進興秘書長，共同齊聚陪伴關懷在地老寶貝，讓長輩們感到圓滿及幸福，親情歌手蔡義德也演唱燒燙燙最新專輯的咱是一家人，一起鼓舞大家。華山基金會指出，七夕情人節後中秋接踵而至，華山於9月14日將由斗六翔鴻宴會廳阿賢師連續五年的支持，辦理「華山中秋百老匯」活動，扣緊百老匯歌劇主題戲劇表演外，更有將「百位的老人匯集在一起」的特殊意義，邀請雲林區約260位的弱勢長輩歡渡七夕、享用燭光晚餐式的情人節大餐，號召義工、善士們，一起幫阿公阿嬤「把愛找回來」。現場來賓聽到中秋餐會華山還缺20桌經費，雲林縣賴淑娞議員、斗六市謝淑亞市長立馬各認兩桌，土香小農店舖也加碼一桌，希望拋磚引玉，號招民眾一起加入。鴻豆咖啡王國陽平逸行銷經理，特別免費贈送400盒約2000顆的咖啡酥，希望與長輩們一起歡渡中秋佳節。雲林站長楊舒婷表示，距離不到一個月的時間，急缺15桌經費，令人擔憂，希望藉由透過各種方式，讓更多人看到獨居長輩的困境，盼望貧困孤單長輩能夠得到更多的貼心服務與關懷照顧。邀請鄉親支持「送愛到家」服務(1250/月、106餐會600/份)，一起成為老寶貝的守護天使。愛心專線05-6328122郭小姐。上圖：華山基金會邀鄉親支持「送愛到家」服務，一起成為老寶貝的守護天使。（記者陳昭宗拍攝）下圖：七夕將至，華山基金會邀獨老品嚐浪漫情人餐，回味愛的記憶。（記者陳昭宗拍攝）