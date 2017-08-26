確保學童行的安全 蔡岳儒爭取校園路口監視器大成報 (2017-08-26 02:59)
縣議員蔡岳儒表示，經水林鄉山腳村長洪于文、蕃薯村長洪重揚與立委蘇治芬服務處及許多家長鄉民陳情，山腳村蕃東路與六米路口由於動線複雜，該處小車禍不斷，肇事逃逸事件層出不窮，經向雲林縣警局反映，終於爭取到裝設錄影監視系統，希望可以提醒大家減速慢行並減少肇事逃逸事件發生，各級學校下周開始將陸續開課，籲請家長記得注意並關心孩子們上下學的安全。
圖說：緊鄰國小的五叉路口動線複雜、車禍不斷，縣議員蔡岳儒爭取設置路口錄影監視系統，保障學童及社區居民行的安全。（記者陳昭宗拍攝）
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