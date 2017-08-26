（中央社印度潘切庫拉25日綜合外電報導）印度法庭判一名具爭議性宗教領袖對2名追隨者犯下性侵罪後，數以萬計聚集聽取判決的支持者群情激憤，在印度北部潘切庫拉（Panchkula）爆發衝突，至少造成32人喪生。



法新社報導，宗教領袖辛赫（Ram Rahim Singh）的追隨者焚燒汽車、丟擲石塊並攻擊電視台車輛後，印度當局緊急派遣數百名軍隊進入潘切庫拉市。



估計有超過10萬名辛赫信眾前往哈雅納省（Haryana）的潘切庫拉市，印度聯邦調查機構在當地設立特別法庭，以對辛赫遭控性侵2名女信徒案進行審判。



印度當局指出，哈雅納省爆發衝突後，已導致32人喪生和約180人受傷，目前該省許多地區實行宵禁。（譯者：中央社徐睿承）1060826