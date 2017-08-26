



圖片／吳媽北港滷肉飯粉絲頁





滷肉飯是傳統古早味小吃，國人對它喜愛的程度已經堪稱為台灣的「國飯」，不只被台灣人喜愛，也很受外國人的歡迎，國際媒體CNN曾報導，在台灣40樣非吃不可的美食中，「滷肉飯」勇奪第一名，就連這次來台灣參賽的世大運選手也很想品嚐道地的滷肉飯。









圖片／億香滷肉飯粉絲頁





入口即化的肥瘦肉和香噴噴的滷汁澆淋在Q彈鬆軟的白飯上，光是想到這個畫面就令人垂涎三尺。其實滷肉飯在北部和南部有一些不同，北部的滷肉飯以碎肉、條狀為主，膠質較多、湯汁較濃稠；南部滷肉飯又叫「肉燥飯」，大致上都是以塊狀為主，油脂較飽滿。









250人可共食的巨大滷肉飯。 圖片／鬍鬚張滷肉飯粉絲頁





今年經濟部商業司為推廣滷肉飯，舉辦了首屆「台灣滷肉飯節」，從全台北中南123家店家篩選出78家優質滷肉飯參加「2017台灣滷肉飯節」，並有「滷肉飯巡迴列車」巡迴六都，現場可免費享用美味的滷肉飯。





六場滷肉飯巡迴之旅分別為：

8月23日 台北車站一樓大廳

9月02日 新北板橋車站一樓大廳

9月09日 桃園火車站前人行道廣場

9月15日 台中第二市場六角樓廣場

9月23日 台南車站旁文創廣場

9月30日 高雄新左營站環球百貨廣場









圖片／參和院粉絲頁





以下列出大台北入選的滷肉飯店家，就算錯過巡迴列車也可以親臨店家，品嚐讓人流口水的滷肉飯。





【台北市】

1.御膳煲養生雞湯館 台北市松山區光復北路60巷17號

2.家香味滷肉飯 台北市萬華區長泰街7號

3.億香魯肉飯 台北市萬華區和平西路三段120號1樓之9

4.兩喜號 台北市萬華區西園路一段194號

5.参和院 台北市信義區忠孝東路四段101巷14號

6.阿義師頂級滷肉飯 台北市文山區指南路二段219號

7.黑滷魯肉飯 台北市中正區汀州路二段238號

8.珍珧滷肉飯 台北市中正區愛國東路108號

9.金峰滷肉飯 台北市中正區羅斯福路一段10號

10.國賓大飯店ahmicafé 台北市中山區中山北路二段63號

11.古早鼎滷肉飯 台北市中山區四平街114號

12.喫飯食堂 台北市大安區永康街8巷5號

13.度小月擔仔麵 台北市大安區永康街9-1號

14.大鼎猪血湯 台北市大安區延吉街249號

15.大來小館（金華店） 台北市大安區金華街140號

16.鬍鬚張魯肉飯 台北市大同區寧夏路62號

17.知高飯 台北市大同區寧夏路58號

18.有間客棧 台北市大同區市民大道一段100號地下街美食區14室

19.廣澤担仔麵 台北市士林區福華路10號





【新北市】

1.中葉飯店 新北市石門區德茂村下原坑30號

2.飛米子腿仁肉、滷肉飯 新北市新莊區福前街、福德三街交叉口

3.阿華肉羹 新北市板橋區中山路二段318巷27弄2號

4.天佑傳統美食店 新北市永和區環河東路三段60號

5.吳媽北港滷肉飯專賣店 新北市汐止區明峰街139號

6.儂好精品滷肉飯 新北市新店區中華路66號

7.阿爸的客家菜 新北市三峽區中山路118號

8.豪記台菜古早味 新北市林口區中山路69-5號

9.玉女號魯肉飯 新北市林口區忠孝一路22號