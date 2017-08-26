打擊委內瑞拉獨裁政權 美祭出新制裁中央社 (2017-08-26 00:58)
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國白宮今天宣布，對委內瑞拉獨裁政權祭出嚴厲新金融制裁，禁止交易委內瑞拉政府及其國營石油公司（PDVSA）發行的新債券。
白宮發表聲明說，美國總統川普（Donald Trump）已簽署行政命令，對委內瑞拉獨裁政權祭出強大新金融制裁。新制裁措施禁止交易委內瑞拉政府及其國營石油公司所發行的新債券和股票。
新措施也禁止交易若干委內瑞拉公共部門發行的既有債券，以及支付股息給委內瑞拉政府。
川普政府祭出的新制裁勢必會大幅升高兩國間緊張關係，並加劇委內瑞拉經濟危機。1060826
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上一則：美國務院太親中 前白宮官員示警
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