北極融冰 商船歐洲航行亞洲最快紀錄中央社 (2017-08-26 00:01)
（中央社倫敦24日綜合外電報導）一艘俄羅斯天然氣輪第一次以破紀錄速度、不需破冰船護航穿越北海航路，凸顯氣候變遷是如何開通北極。
英國「衛報」（Guardian）報導，3億美元的戴瑪格瑞號（Christophe de Margerie）載運液化天然氣，在19天內從挪威漢墨菲斯（Hammerfest）航行到南韓保寧。比起傳統南方航路穿越蘇伊士運河約快了30%。
建造戴瑪格瑞號是要利用北極海冰減少，從雅馬半島（Yamal）2700萬美元的新設施運送天然氣，這是到目前為止最大的北極液化天然氣計畫，並得到俄羅斯總統蒲亭的大力支持。
戴瑪格瑞號的首航，這艘創新的天然氣輪，用一體內建的破冰器，橫越1.2公尺厚的冰區，以破紀錄6天半時間通過在俄羅斯北極區的北海段航路。
戴瑪格瑞號船主「索夫科姆弗洛特」（Sovcomflot ）公司發言人史皮爾茲（Bill Spears）說：「戴瑪格瑞號非常快，特別是沒有破冰船護航。船可以在這條航路終年航行，非常令人振奮。」
環保人士對原始北極增加船運的風險表達疑慮，但是船公司強調，戴瑪格瑞號有綠色認證，以及使用傳統燃料，可以用所載運的天然氣推進，當用天然氣時，二氧化硫排放減少90%，一氧化二氮排放減少80%。史皮爾茲說：「在一個脆弱的生態系統，這是一個重要的因素。」
南安普敦大學（Southampton）海洋學家巴克薩爾（Simon Boxall）說：「諷刺的是，氣候變遷的一個優點就是，我們將可能用較少的燃料駛到太平洋。」（譯者：中央社張銘坤）1060825
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